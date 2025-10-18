Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik için erişim ve iletişim yöntemleri geliştirmek amacıyla halkla iletişim ağını genişletiyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur olmak üzere merkez 4 ilçede yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Halkın yerel yönetimlere daha kolay ulaşmasını ve halkla iletişim ağının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmanın ilk adımı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde atıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma kapsamında Bağcılar Mahallesi'nde siteleri ziyaret ederek yurttaşların taleplerini dinliyor.

Ekipler, yurttaşların taleplerine hızlı yanıt verilmesi için site yöneticilerinin iletişim bilgilerini not alıyor.