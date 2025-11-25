Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zumba ve Pilates' etkinliğine katılan kursiyerler, 12 haftalık eğitimin ardından sertifika heyecanı yaşadı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kentte hareketli yaşamı teşvik etmek ve toplumda spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği Zumba ve Pilates etkinliği, kadınlara 5 farklı tesiste uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sundu.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki sertifika töreni, zumba ve pilates gösterileriyle başladı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kadınların spor yoluyla hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendiğini vurguladı. Çalışmalara 12 hafta boyunca devam eden kadınları tebrik eden Seden Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların spora, sosyal hayata ve üretim süreçlerine daha aktif katılımını güçlü bir biçimde desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Konuşmalarından ardından tesislerin 'en enerjik' seçilen katılımcılarına madalya ve sertifikaları takdim edildi. Program, Prof. Dr. Şerife Vatansever'in 'Egzersizde sağlıklı beslenme', Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Çetin'in 'Kadına şiddete hayır' temalı sunumlarıyla devam etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.