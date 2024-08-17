Gökyüzünün en güzel olaylarından birisi olan meteor yağmurunu Mersin’de de izlemek isteyen yüzlerce kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde bir araya geldi. Her yıl Temmuz ayının ortasında başlayan ve Ağustos ayının 15’ine kadar devam eden ‘Perseid meteor yağmuru’ için Mersinliler, Darısekisi Örnek Köyü’ne akın etti.MERSİN (İGFA) - MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde bulunan T20 VE T25 teleskoplarla yapılması planlanan gökyüzü gözlemi sisten dolayı yapılamazken; Kent Orkestrası’nın konseri eşliğinde şarkılarla, danslarla başlayan etkinlikte 7’den 70’e herkes hem eğlendi hem öğrendi. Kurulan atölyeler kapsamında çocuklar; 3D kalem modelleme, VR gözlük deneyimi, Gök Atlas Atölyesi ve origaminin yanı sıra, bilgilendirme sunumları ile konserin tadını çıkarma şansı da yakaladı.

ALP: “GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ’Nİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK AMA KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRDİK”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, etkinliğe katılımın çok yoğun olduğunu belirterek, “Hava muhalefeti nedeniyle Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ni gerçekleştiremedik ama keyifli bir gece geçirdik. Burada çocuklarımız için 3D kalem ile modelleme, VR gözlük deneyimi, gök atlası atölyesi, oblek ve origami olarak 5 farklı atölye çalışmaları yapıldı. Ayrıca bilgilendirme sunumları, müzik dinletisi, atölyeler ile verimli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Gözlem etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

ETKİNLİĞE KATILANLAR, EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Gözlem olmasa dahi çok eğlendiklerini söyleyen Sevil Keser, “Çok mutlu olduk, çok eğlendik. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Darısekisi’ni seviyorum. Bütün yaz buradaki etkinliklere katıldım. Herkesin gelip görmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

Konserin çok eğlenceli geçtiğini kaydeden Alican Koldaş, stantlarda keyifli etkinlikler olduğuna değinerek, “Çocuklarımız geleceğimiz. Çocuklarımıza her zaman sahip çıkan bir Başkanımız var ve Başkanımızdan çok memnunum” şeklinde konuştu.

Çeşit çeşit etkinlikler yaptığını ve çok keyifli zaman geçirdiğini söyleyen çocuklardan Raperin Ekinci, “Çeşitli ve birbirinden eğlenceli birçok aktivite var. Sisten dolayı gözlem yapamadık ama bu durum eğlencemizi bozmadı” ifadelerine yer verdi.

Viyan Ekinci ise, “Boş vaktimi buraya gelerek değerlendirdim. VR gözlükten sanal gerçeklik yaptık. 3D kalem ve Origami yaptık. Aslında buraya gökyüzünü izlemek için gelmiştik fakat sisten dolayı olmadı. Yine de çok eğlendik” dedi.

Etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini söyleyen Selin Sümer ise, “Bugün gökyüzünü sisten dolayı izleyemedik fakat bir sonraki etkinliğe herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü burası çok güzel” çağrısı yaptı.