Antalya ve Kayseri'de sosyal medya üzerinden şiddeti ve suçu özendirdiği belirtilen 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 46 şüpheli hedef alındı, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah ve mühimmatın yanı sıra çok sayıda dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

ANARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine yönelik Antalya ve Kayseri merkezli operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ANTALYA'DA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren eylemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerine katılmaya yönelik paylaşım yaptığı tespit edilen 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ'DE 32 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINDA

Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği belirlenen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon 5 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonda hakkında işlem yapılan 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah ve mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Gürlek, gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye ve şiddeti normalleştirmeye çalışan yapılara izin verilmeyeceğini belirterek, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni Nesil Suç Örgütlerine Geçit Vermeyeceğiz!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 4, 2026