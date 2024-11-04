CW Enerji Solar Storage Fuarı'nda ileri teknoloji enerji depolama sistemleriyle boy gösterecekANTALYA (İGFA) - CW Enerji, sektöründe adından söz ettirmeye hızla devam ediyor. Birbiri ardına düzenlenen ulusal ve uluslararası birçok fuarda aktif olarak yer alan firma, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Solar Storage Fuarı'nda da boy gösterecek.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, her fuarda olduğu gibi bu fuarda da alanında uzman ekip arkadaşları ile birlikte ziyaretçileri ile bir araya geleceklerini söyledi. Fuarda son teknolojiyle üretilen inovatif ürünlerini sergileyeceklerini ifade eden Sarvan, “Standımızda enerji depolama ve güneş enerjisi sektöründeki en güncel çözümlerimizi katılımcılarla bir araya getireceğiz. Lityum batarya çözümleri, şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve ısı pompası sistemleri ürünlerimizi de fuarda sergileyeceğiz. Yerli ve milli olan ürünlerimizi geniş bir yelpazede katılımcılara sunacağız” dedi.

Enerji verimliliğini artıran ve çevre dostu sistemleriyle öne çıkan ürünlerini sergileyeceklerini dile getiren Sarvan, fuar boyunca sektördeki iş ortaklarıyla bir araya gelecek ve sektörel gelişmeleri yakından göreceklerini kaydetti.

Sarvan, sürdürülebilir enerjiye olan katkılarını her platformda sergilemeye devam ettiklerini dile getirerek, “Solar Storage Fuarı'nda Salon 11’de D1 nolu stantta yer alacağız. Fuarda ziyaretçilerimizi ağırlarken, güneş enerjisi ve enerji depolama alanındaki en son gelişmeleri ve teknolojik yeniliklerimizi de tanıtacağız. Sektör profesyonelleri ve enerji yatırımcılarıyla bir araya geleceğimiz bu fuarın da oldukça verimli geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

CW Enerji standında ziyaretçilerin güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgi alabileceğini belirten Sarvan, sektör paydaşlarını stantlarına davet etti.