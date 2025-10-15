Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'ten Günümüze Denizli' adlı fotoğraf sergisi, Turan Bahadır Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

DENİZLİ (İGFA) - 17 Ekim Cuma gününe dek ziyarete açık olacak sergide, Cumhuriyet'in ilanından günümüze uzanan süreçte Denizli'nin gelişimini anlatan 63 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Başkanvekili Ali Marım, serginin Denizli'nin tarihine ışık tuttuğunu belirterek, 'Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gelişen ve değişen şehrimizin tarihine ışık tutan bu anlamlı sergide, geçmişten bugüne uzanan yolculuğa hep birlikte tanıklık ediyoruz. Denizli'nin hafızasında iz bırakan karelerle dolu bu özel sergi, geçmişimizi hatırlayıp geleceğe daha güçlü adımlar atmamıza vesile oluyor. Bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Cumhuriyet'ten Günümüze Denizli' fotoğraf sergisi, 17 Ekim 2025 tarihine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.