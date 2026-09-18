Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kaymakamlardan hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan bir yönetim anlayışı beklediklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini duyurdu. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında kaymakamların görevlerinde hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan, vatandaşa yakın, sahaya hâkim ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

'DEVLETİN GÜCÜ MİLLETİNİN KALBİNDEKİ YERİDİR'

Kaymakam adaylarının görev yaptıkları süre boyunca devletin hizmetini, şefkatini ve adaletini her haneye ulaştıracaklarına inandığını belirten Yılmaz, ilçelerin potansiyelini harekete geçirerek güçlü bir koordinasyon ortaya koyacaklarını ifade etti. 'Devletin asıl gücü milletinin kalbindeki yeridir' diyen Yılmaz, kaymakam adaylarına da görevlerinde başarılar diledi.