İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli operasyonda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 'uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı'na yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği katkılarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 MERKEZ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yapılar mercek altına alındı. Bu kapsamda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilerin tespit edildiği bildirildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığının belirlendiği kaydedildi.

'Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına' yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.



İçişleri Bakanlığımız ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla: pic.twitter.com/tTNC3vypWI — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 18, 2026

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 174 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 80 araca ve 12 mülke el konulduğu operasyonda banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.