OECD, Fransa ve AFD ile görüşen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim eylemi ve finansman başlıklarını değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te günübirlik program kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre OECD Konsey Toplantısı'nda COP31 Başkanlığı'nın önceliklerine ilişkin sunum yapan Bakan Kurum, daha sonra Fransa eski Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya gelerek COP31 sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bakan Kurum, ardından Fransa Kalkınma Ajansı'nı (AFD) ziyaret ederek AFD Başkanı ve CEO'su Christophe Lecourtier ile görüştü.

AFD merkezinde basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kurum, dünyanın sanayi öncesi döneme göre 1,43 santigrat derece ısındığını, sellerin, kuraklığın ve afetlerin giderek arttığını söyledi. Bakan Kurum, 'Gelinen süreçte artık hedeflerin uygulamaya dönmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu kapsamda da eylem gündemini ortaya koyduk. Sıfır Atık'tan temiz enerjiye, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta hedefleri belirledik. 2035 yılına ilişkin bu hedefleri yakalayacak somut projeler geliştirdik' dedi.

Finansmana ve teknolojiye erişimin önemine dikkat çeken Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

OECD İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Bakan Kurum, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile afetlere hazırlık ve insani yardım kapasitesini; Dünya Meteoroloji Örgütü'nde ise COP31 önceliklerini değerlendirdiklerini hatırlattı. OECD ile yapılacak iş birliğine ilişkin konuşan Kurum, OECD'nin verileri ve deneyimiyle COP31 sürecine katkı sunacağını belirterek, 'OECD'yle stratejik bir iş birliği yapıyoruz. Buradaki gücü, deneyimi ve bilgiyi tüm dünyayla paylaşan bir ortaklık kuracağız' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE 600 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN PAKETİ

AFD Başkanı Lecourtier ile yapılan görüşmede, Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon avroluk finansman paketi de gündeme geldi. Kurum, bu kaynakla müsilajla mücadele, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin yükseltilmesi yönünde projeler geliştirileceğini söyledi. Bakan Kurum, azot ve fosfor miktarını azaltarak deniz ekosistemini canlandıracak adımlar atılacağını da belirtti.

COP31 sürecinde AFD ile iş birliğinin süreceğini söyleyen Kurum, finansmanla hedefleri birleştiren ve uygulamada sonuç alan bir başkanlık yürüttüklerini ifade etti. Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa tecrübesine de değinen Kurum, iki yılda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini hatırlattı. Bu birikimi dünyaya aktarmak istediklerini söyleyen Kurum, AFD'nin de COP31 sürecinde stratejik ortaklardan biri olacağını kaydetti.

AFD Başkanı ve CEO'su Christophe Lecourtier ise ajansın iklim eylemine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Lecourtier, Paris Anlaşması'ndan bu yana dünyanın birçok bölgesinde uyum sağlama ve yenilenebilir enerjiye geçişi amaçlayan 6 milyar avronun üzerinde projeyi finanse ettiklerini söyledi. Türkiye'ye sağlanacak finansman paketinin Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik olacağını belirten Lecourtier, Türk sanayisinin temiz enerjiye geçişi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının da gündemlerinde yer aldığını ifade etti. Lecourtier, Türkiye ile iş birliğinin COP31 sürecine hem somut katkı hem de uluslararası ölçekte güçlü bir zemin sağlayacağını dile getirdi.