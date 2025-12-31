Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2025'in değerlendirmesini yaptı, 2026'ya yönelik hedef ve umutlarını paylaştı. Erdoğan, videolu mesajında, bölgede etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye'nin kutlu yolculuğunu güvenle sürdürdüğüne dikkati çekti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında milletini 'en kalbi duygularla' selamlayarak 2025'e veda edip 2026'ya umut ve heyecanla girileceğini söyledi. Erdoğan, 'Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

2025'in değerlendirildiği mesajda, terör, güvenlik ve ekonomik alandaki gelişmelere de değinildi. Erdoğan, şehitleri rahmetle yad ederek gazilere şükranlarını sundu. Ekonomi programının olumlu sonuçları, üretim, yatırım, istihdam ve ihracattaki artış, turizm ve savunma sanayiindeki başarılar mesajda öne çıktı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptığı ve konut piyasasına katkı sağladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında, 6 Şubat depremi sonrası şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirterek Hatay'da deprem konutlarının teslimini hatırlattı.

Yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak politikaların sürdürüleceğinin mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Gazze ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikadaki girişimlere de dikkati çekti.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli eşiklerin geride bırakıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'da da icraat ve reform odaklı çalışmaların süreceğini ifade etti.

Erdoğan mesajında, Türkiye Yüzyılı reform programı ve milletin refahı, huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışılacağına da vurgu yaptı.