Jandarma ve polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında, 25 ilde DEAŞ şüphelileri etkisiz hale getirildi. Operasyon, terör örgütüne karşı devletin kararlılığını bir kez daha gösterdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisi yakalanırken, Bakan Yerlikaya, 'Kardeşliğimize, birliğimize ve değerlerimize kastedenler, karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecek' mesajını yineledi.

