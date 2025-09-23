New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) düzenlediği akşam yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk toplumunun dayanışma ruhundan övgüyle bahsederek, “Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için çalışıyoruz, FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek” dedi.ABD (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Amerika’daki Türk toplumunun dayanışma ruhu ve birlikteliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRK TOPLUMUNUN KATKILARI VE DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun ABD’nin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla yer aldığını vurguladı.

“Sizlerin başarılarıyla iftihar ediyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye ile Amerika arasında köprü vazifesi görüyorsunuz” diyerek, Türk toplumunun kültür ve medeniyet değerlerini Amerikan halkına tanıttığını belirtti. Diaspora gruplarının dış politikada artan etkisine dikkat çeken Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde daha aktif rol almasının önemine işaret etti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1970256418100933021

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerlediğini kaydeden Erdoğan, “İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme ve yatırımları artırma irademiz sürüyor. Trump ile samimi dostluğumuz sayesinde bazı pürüzlerin giderilmesi için karşılıklı irade oluştu. Gazze, Rusya-Ukrayna ve Suriye konularında istişarelerimiz devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü Washington DC’de Trump ile kritik konuları ele alacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştığını ifade ederek, “Amerika’nın inanç hürriyeti konusundaki örnek konumunda gerileme yaşanmamasını umuyoruz. Türk ve Müslüman toplumunun, İslam’ın barış ve dayanışma mesajlarını daha etkin paylaşmasını bekliyorum” dedi.

FETÖ VE TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pensilvanya’daki elebaşının ölmesiyle FETÖ’de çözülmeler hızlandı. Örgüt güç kaybediyor, hukuk ve demokrasi zemininde mücadele devam edecek” dedi. Türkiye karşıtı lobilerin Türk-Amerikan ilişkilerinden rahatsız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye mazlumlara sahip çıktıkça susturma kampanyaları artıyor. Ancak biz yalnızca rükûda eğilir, secdede diz çökeriz. Baskılara teslim olmayacağız” diye konuştu.

Türk-Amerikan toplumuna dayanışma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Farklılıkları değil, ortak değerlerimizi merkeze almalıyız. Birlikte hareket ederek toplu vuran yürekleri hiçbir güç sindiremez. Yanınızda olmayı sürdüreceğiz,” dedi.