AZERBAYCAN (İGFA) - Adalet, Hukuk, Demokrasi (AHD) Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve siyasi yorumcu Ali Zülfüqaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Filistin kırmızı çizgimizdir” mesajının ABD’ye yönelik bir baskı olduğunu belirtti. Türkiye’nin Çin ve Rusya ile ittifak sinyali vererek ABD’yi Filistin konusunda adım atmaya zorladığını ifade etti.

Zülfüqaroğlu, Bahçeli’nin bu sözlerinin ABD’ye yönelik bir baskı mesajı taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin Filistin, özellikle Gazze konusunda ABD ile koordineli bir siyaset yürüttüğünü, ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “ABD’nin İsrail üzerinde baskı kurma imkânı yok” ve “İsrail mi ABD’yi, yoksa ABD mi İsrail’i yönetiyor, belli değil” ifadelerine atıfta bulunan Zülfüqaroğlu, ""Yani İsrail, ABD’deki Siyonist lobi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ni kendi çıkarlarının, yani Washington’un aleyhine olacak adımlar atmaya zorlayabiliyor. Dolayısıyla Bahçeli de aslında bunu dile getirmeye çalışıyor. Bahçeli, ABD’ye şu mesajı veriyor: Filistin meselesi Türkiye için ‘kırmızı çizgi’dir ve gerektiğinde bunun için ABD’ye karşı bir ittifakta yer alınabilir, böylelikle Trump yönetimi için arzu edilmeyen bir ortam oluşturulabilir" dedi.

Ali Zülfüqaroğlu, Türkiye'nin dış politikasının çok yönlü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Türkiye NATO ülkesi olmasına rağmen bağımsız bir siyaset izliyor. Yani hem Rusya, hem de Çin ile sıcak ilişkileri var. Bu da Ankara’ya uluslararası siyasi arenada etkin diplomatik manevra imkânları sağlıyor. Bu açıdan düşünüyorum ki, Türkiye’nin Filistin meselesindeki etki gücü giderek artacak.”