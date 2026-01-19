Türk Metal Sendikası, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

ANKARA (İGFA) - Türk Metal Sendikası'nın açıklamasına göre, Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025'te başlayan ve 138 bin üyeyi ilgilendiren TİS görüşmeleri, ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere uyuşmazlık maddeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Taraflar, 8 Aralık 2025'te uyuşmazlık tutanağı tutmuş, arabuluculuk süreci ise resmi olarak anlaşmayla sonuçlanmamıştı.

MESS'in teklif ettiği ücret artışının enflasyon karşısında yetersiz olduğunu vurgulayan sendika, yapılan ek teklifleri de kabul etmedi.

Türk Metal Sendikası, üyelerinin haklarını korumak ve çalışma yaşamında adaleti sağlamak amacıyla bugün Başkanlar Kurulu kararıyla grev ilan ettiğini duyurdu.

https://twitter.com/TurkMetalSen/status/2013250328347459782

Açıklamada, grev sürecinde eylemlerin işyeri sahalarında, yemekhanelerde ve tezgah başında devam edeceği, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret sağlanana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Türk Metal Sendikası, üyelerinin alın terini korumak ve hak kayıplarını önlemek için kararlılıkla süreci sürdüreceğini ifade etti.