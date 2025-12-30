Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, her alanda Nijer'in yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için adımların sürdürüleceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kuveyt ile ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığında olduğunu, iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtirken, Gazze'de kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte yeniden imar sürecinin başlamasını temenni ettiklerini ifade ederek, bu süreçte Türkiye ve Kuveyt arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlarının arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somaliland'ı tanıma kararının da bu girişimlerden biri olduğunu belirterek, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.