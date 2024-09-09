Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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"Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir İYİ DERSLER" diyerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemin eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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