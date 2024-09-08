Türkiye’de eğitim gören yükseköğretim öğrencilerine finansal destek sağlamayı amaçlayan AB Bursları 2024-2025 dönemi başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD-Türkiye), Ankara Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen AB Bursları Projesi’nin 2024-2025 dönemi burs başvuruları başladı.

Avrupa Birliği finansal desteği ile yükseköğretime erişim, toplumsal uyum ve mesleki hayatı desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında Türkiye’de eğitimine devam eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, geçici koruma veya uluslararası koruma statüsüne sahip yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilecek.

Proje ile öğrencilerin toplumsal hayata katılımının teşvik edilmesi, sosyal uyumun desteklenmesi ve öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için güçlendirilmesi amaçlanıyor.

1 Eylül itibariyle başlayan başvurular için son tarih olarak 6 Ekim 2024 tarihi belirlendi.