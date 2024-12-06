Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan “4. İstanbul Eğitim Zirvesi"ne mesaj gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan mesajda, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerle ilgili tespitlerin yer alacağı, aynı zamanda eğitim ve devlet, eğitim ve sosyal adalet gibi konuların tartışılacağı bu yıl ki zirveden de başarılı neticeler alınacağına inanıyorum. Bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren ülkemiz, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımız da ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. 446 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt ile 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, toplamda 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunuyor."

Vakfın bu eğitim kurumlarında yerel müfredatla birlikte uluslararası eğitim yöntemlerini de başarıyla uyguladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın bir taraftan erdemli ve nitelikli insan yetişmesine hizmet ettiğini, bir taraftan da toplumlar arası iletişimin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.