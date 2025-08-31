Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ekonomik iş birliği, Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ele alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’in Tiencin şehrinde önemli temaslarda bulundu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

ÇİN İLE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE STRATEJİK DİYALOG

Erdoğan, Şi Cinping ile Tiencin Konukevi’nde gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Çin ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yaptı. İkili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yatırımların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarında Çin firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasının eşgüdümle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Orta Koridor ile Çin’in Yol ve Kuşak Girişimi’nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut iş birliği mekanizmalarının düzenli işletilmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti. Türkiye’nin “Tek Çin” politikasına desteği de yinelenirken, Gazze’deki insani kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’nin kalkınması ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

PAKİSTAN İLE DAYANIŞMA VE ORTAK TUTUM

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında geliştirilmesi için gösterilen çabalara değindi. Türkiye’nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, bu dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

İsrail’in Gazze’deki soykırım politikalarına karşı Türkiye ve Pakistan’ın aynı çizgide durduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu, bu ülkeyi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında olduklarını dile getirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular da ele alındı.