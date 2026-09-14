İçişleri Bakanlığı, hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 177 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğu belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar gerçekleştirildi.

8 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK: pic.twitter.com/YMiRWTIxdY — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 14, 2026

İNTERNET ÜZERİNDEN BAHİS VE PARA TRANSFERİ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve bu yolla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Operasyonlarda görev alan jandarma personeli, daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.