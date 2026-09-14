TOKİ, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesi kapsamında başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 25 Eylül'e kadar yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Projenin ilk etabında bin 71 adet konutun ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına yönelik hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, projeye başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru kapsamında vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmayacağı belirtildi.

Projenin ilk etabında yer alan 1.071 konutun ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ, projeye ilişkin başvuru şartları ve diğer detayların resmi başvuru ekranından takip edilebiliyor.