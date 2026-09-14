İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kent genelinde alınan trafik ve ulaşım önlemlerini yerinde izledi. Sabah 06.00 ile 16.00 arasında toplu taşımanın ücretsiz olduğunu söyleyen Aslan; 3 bin 933 ilave sefer düzenlendiğini, 94 İSPARK otoparkının servislere ücretsiz açıldığını ve AKOM koordinasyonundaki nöbetin 3 gün boyunca süreceğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yaptı. AKOM'da kentin ulaşım nabzını tutan İBB Başkanvekili Nuri Aslan; sahada alınan zabıta, servis, toplu taşıma ve deniz ulaşımı önlemlerini tek tek açıkladı. Aslan, gün içinde çocukların ve ailelerin hayatına dokunacak yeni eğitim destek paketlerinin de duyurulacağını belirtti.

Toplantının açılışında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen İBB Başkanvekili Nuri Aslan; 'Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz, basınımızın kıymetli mensupları, sevgili İstanbullular; bugün İstanbul'da 2 milyon 951 bin 685 öğrencimiz için yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. 171 bin 262 öğretmenimiz öğrencileriyle buluşuyor. 7 bin 622 okulda yeniden ders zilleri çalıyor. Öncelikle bütün evlatlarımıza başarılı, güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar, velilerimize de hayırlı olsun diyorum' dedi.

'BU SABAH 06.00'DAN İTİBAREN AKOM'DA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Kentin ulaşım ve saha hareketliliğini titizlikle izlediklerini ifade eden Nuri Aslan, koordinasyon sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:

'Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu sabah 06.00'dan itibaren AKOM'da görevimizin başındayız. İBB'nin ilgili birimleri ve eğitimle ilgili kurumlarımız burada. Üç gün boyunca nöbetimizi sürdüreceğiz. İstanbul trafiğini kent içi kameralarımızdan anlık olarak takip edecek, herhangi bir noktada yaşanabilecek olumsuzluğa hızla müdahale edeceğiz.'

'YAKLAŞIK 18 BİN OKUL SERVİSİ TRAFİĞE ÇIKIYOR'

'Bugün yaklaşık 18 bin okul servisi trafiğe çıkıyor ve yaklaşık 300 bin öğrencimizi okullarına taşıyor. Biz de çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşması, velilerimizin işlerine yetişmesi ve İstanbul trafiğinin sağlıklı biçimde işlemesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün saat 06.00 ile 16.00 arasında, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarımız ücretsiz hizmet veriyor. Toplu ulaşım kapasitemizi de önemli ölçüde artırdık. İETT otobüslerimiz 2 bin 768, metrobüsümüz 653, Metro İstanbul ise 512 ilave sefer gerçekleştiriyor. Yani bugün toplam 3 bin 933 ilave sefer düzenliyoruz. Bu ilave kapasiteyle 790 bin 830 yolcumuzu toplu ulaşıma yönlendirmeyi ve 672 bin 809 özel aracın trafiğe çıkmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz'

DENİZDE VE İSPARK'TA SERVİSLERE ÖZEL AYRICALIK

Bu arada Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz ulaşımında da tedbirler aldıklarını açıkladı. Aslan, 'Şehir Hatları seferlerimize ek seferler koyduk. Sirkeci-Harem hattında yaya yolcularımız ücretsiz seyahat ediyor. İlk iki gün boyunca okul servis araçlarımıza arabalı vapurlarda geçiş önceliği sağlıyoruz. Ayrıca okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkımızı, toplam 18 bin 722 araçlık kapasitesiyle okul servislerine bugün ücretsiz olarak açtık' dedi.

İstanbul'un 30 Yerinde Çözüm aracı ve 60 çalışma arkadaşı ile saat 06.00'dan itibaren okul güzergâhlarında, yoğun cadde ve kavşaklarda AKOM ile koordineli biçimde çalıştıklarını kaydeden Başkan Vekili Aslan, 'İstanbul genelindeki toplu ulaşım hareketliliğini de yakından takip ediyoruz. Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezimize bağlı 50 binden fazla kamera bulunuyor ve 22 binden fazla toplu ulaşım aracı izlenebiliyor. Bunun yanında belediyemize bağlı yaklaşık 2 bin kamera üzerinden özellikle okula gidiş ve dönüş saatlerinde denetimlerimizi sürdürüyoruz' diye konuştu.

'TRAFİKTE ACELE ETMEYELİM, SERVİS ARAÇLARIMIZA KOLAYLIK SAĞLAYALIM'

Trafik akışının rahatlaması için İstanbullulara iş birliği çağrısında bulunan Aslan, 'Buradan İstanbullu hemşehrilerime de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bugün mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih edelim. Okul çevrelerinde araçlarımızla uzun süre beklemeyelim. Servis araçlarımıza kolaylık sağlayalım. Trafikte acele etmeyelim. Yeni eğitim öğretim yılının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. 2 milyon 951 bin 685 evladımıza başarılar diliyorum. 171 bin 262 öğretmenimize emekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Velilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum' dedi.