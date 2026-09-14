Düzce'de Door Kapı Mutfak üretim fabrikasında yangın çıktı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce merkez ve ilçelerden Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Düzce İl Özel İdaresine ait arazöz ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile fabrikada meydana gelen hasarın belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi.
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