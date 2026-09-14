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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile fabrikada meydana gelen hasarın belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale çalışmalarına katıldı.

Düzce İl Özel İdaresine ait arazöz ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce merkez ve ilçelerden Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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