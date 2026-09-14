Gazeteci Yazar Mesut Demir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile ekonomi, hurda araç teşviki ve kademeli emeklilik konularında yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile ekonominin seyri, seçim tarihi, kademeli emeklilik, hurda araç teşviki gibi gündemdeki konular hakkında söyleşi gerçekleştirdim.

Samimi bir havada gerçekleştirdiğim sohbete ülkenin birinci gündem maddesi ekonomi ile başladık.

Ekonomik sorunların yalnızca Türkiye'de değil, dünyada sorun olduğuna dikkat çekti Ahmet Kılıç:

'Şu anda tüm dünyanın küresel olarak ekonomide bunalımlı bir süreci var. Tüm dünya ülkelerinin yaşadığı sıkıntılar var ve Türkiye'nin etrafındaki tüm bölgelerin çatışma içerisinde olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Hemen ülkemizin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşı şu an itibarıyla 500 bin insanın canına mal oldu ve savaş devam ediyor. Bu iki ülkenin de ana tedarikçisi konumunda olan bir Türkiye var. Mobilyada, tekstilde, yapı sektöründe bu ortamda istediğimiz hacme ulaşamama gibi durumlarımız var.

Beraberinde sınırımızın hemen güneyinde Amerika-İran çatışması var. Vahşice masum Filistinlilere saldıran İsrail'in Gazze'ye vahşet saldırıları devam ediyor. Bunların hepsi bölgemizi ve Türkiye'yi olumsuz etkilemeye devam ediyor.'

EKONOMİK SIKINTILAR BİTECEK Mİ?

Savaş ortamında Türkiye'nin ister istemez ekonomik olarak bu süreçlerden etkilendiğinin altını çizdi Kılıç:

Petrolün varil fiyatının 65 dolarlardan 100 dolarlara çıkması vesilesiyle pek çok ekonomik olumsuzlukları toplumda yaşanmaması adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli adımlar atıldığına vurgu yapan Ahmet Kılıç, toplumun en az zararla çıkması için devlet kurumlarının yaptığı çalışmalar neticesinde bir süreç yönetildiğini belirtti;

'Tüm dünya içine kapanırken biz Somali'de, Katar'da, Suudi Arabistan'da, Libya'da, Nijerya'da kara unsurlarımız, askeri birlik olarak bulunuyor, üslerimiz var. Tüm dünya farklı noktalarda geri çekilmelerle karşılaşırken, Türkiye bulunduğu bölgelerde geri çekilmiyor, tam aksine varlığını tesciller bir pozisyonla yol alıyor.'

'Elbette ki bu olumsuzlukların Türk ekonomisine yansımaları var.' diyen Ahmet Kılıç, bu yansımalardan en az zararla çıksın diye de büyük gayret gösterdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gündeme hakim olduklarını, seçimlerin ise zamanında yapılacağını söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİK, HURDA ARAÇ TEŞVKİ AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE YOK

Kademeli emeklilik ve hurda araç teşviki ile ilgili de açıklama yapan Kılıç;

'Ben Plan Bütçe Komisyonundayım, kademeli emeklilik ile ilgili gündemimizde herhangi bir konu yok.

Tabii ki Bakanlığımızın değerlendirmeleri olabilir. Bu konuyla alakalı bir bakış olabilir. Beklentiler olabilir. Bu beklentileri kamu kurumları değerlendirerek bizler de siyasiler olarak bir bütüncül bakış açısıyla ele alırız. Ama şu an itibarıyla kademeli emeklilik ile ilgili gündemde olan bir şey yok.

Hurda araç teşviki ile ilgili de gündemimizde olan bir konu değil.'

SEÇİMLER NE ZAMAN?

Genel seçimlerin erken yapılması ile iğli gündem konusuna da değinen Kılıç:

'Biz seçimleri her daim zamanında yapmaya gayret gösteren bir siyasi hareketiz, siyasi partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de istikrarı her zaman için ana gündem maddemizin başında yer alan bir siyasi hareketiz. İstikrar olarak da toplumun düzenli, belirli dönemlerde, tarihlerin verildiği dönemlerde seçimlerin tekrarlanmasıyla alakalı bir bakış açımız var. İnşallah Türkiye'nin 2027'de, 2028'de hedefleri var. Orta Vadeli Programı çerçevesinde ekonomik hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için biz azimle, gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

AK PARTİ 25 YAŞINDA

Büyük övgü alan AK Parti 25. Kuruluş Yıldönümü programına da değinen Ahmet Kılıç,

'Tanıtım Medya Birim Başkanımız Faruk Acar ile 3 aylık yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından partililerimizin katılımıyla, vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak maksadıyla orada bulunuşuyla harika bir program gerçekleştirdik. AK Parti'nin dünden bugüne kadar pek çok ismin o programda hep beraber, birlikte, aynı heyecanla, aynı hedefle, aynı inanmışlıkla orada olduğunu görmek bizi son derece mutlu etti. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice 25 yıllara AK Parti olarak erişeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize değer katarak, ülkemiz insanının refahını arttırarak, her alanda daha iyi standartlara sahip olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Görünen o ki, şu ekonomik şartlarda erken seçim, kademeli emeklilik, hurda araç teşviki gündemi AK Parti'nin gündeminde yok.

2028 yılına kadar Orta Vadeli Programı ile ekonominin düzelmesi bekleniyor.

Sağlıklı ve esen kalın: