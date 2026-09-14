İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden suç örgütü faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 1008 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 48 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

48 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat: pic.twitter.com/biz0nw2RR4 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 14, 2026

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI VE TETİKÇİ PAYLAŞIMI

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin iletişim platformlarındaki gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıdıkları ve suç faaliyetlerini normalleştirmeye dönük algı oluşturmak istedikleri ifade edildi.

GENÇLERİ HEDEF ALAN YAPILARLA MÜCADELE

Açıklamada, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonlarda görev alan polis teşkilatı, MİT, başkanlıklar, daire başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.