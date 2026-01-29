Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, 'Tüm Zamanların Güzel Şehri Bursa' mottosuyla Cidde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Suudi Arabistan pazarındaki bilinirliğinin artırılması, tur operatörleriyle doğrudan iş birliklerinin geliştirilmesi ve kentin Türkiye içinde stratejik bir ana destinasyon olarak konumlandırılması hedeflendi. Katılım sağlanan fuar süresince Bursa'nın kültür, doğa, sağlık, termal ve kış turizmi başta olmak üzere dört mevsime yayılan turizm potansiyeli tanıtıldı.

Bursa standında gerçekleştirilen B2B görüşmeler ile paket tur, charter uçuş ve sağlık turizmi alanlarında somut iş birlikleri kurulması amaçlanırken, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın direkt ve charter uçuşlara açık olması Bursa'nın Suudi Arabistan pazarı için önemli bir avantaj olarak vurgulandı.

Söz konusu fuarda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı temsilen fuarda yer alırken, anlatımları ile Gürsu'yu ve Bursa'yı tanıttı.