KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis, 24 Şubat Salı saat 11.00'de baş başa görüşecek.
Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman son toplantıda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'e, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin'in bulunmadığı zamanlarda da görüşme yapılması önerisinde bulunmuş, Rum Lider bu öneriyi kabul etmişti.
Kaynak: RSS