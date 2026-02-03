Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'a, 4 Şubat'ta ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve stratejik iş birlikleri ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini Orta Doğu'da sürdürüyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik ilave adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.

Riyad ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikinci toplantısına eşbaşkanlık edecek.

Mısır ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da katılması planlanıyor.

Söz konusu ziyaretlerin, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sunması bekleniyor.