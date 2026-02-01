Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırılarını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının barış sürecini tehdit ettiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 31 Ocak'ta meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerleri için Allah'tan rahmet dilenirken, Pakistan halkına başsağlığı temennileri iletildi. Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık, aynı gün yaptığı bir diğer açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini sert bir dille kınadı. Açıklamada, Gazze'de barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların, bölgede sükûnet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ifade edildi.

İsrail'in bu tutumunun bölgede barış istemediğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilirken, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.