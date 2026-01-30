Kestel Belediyesi öncülüğünde Kaymakamlık ve süs bitkileri üreticileri, dünyanın en prestijli bahçecilik organizasyonlarından biri olan Almanya Essen Bahçecilik ve Süs Bitkileri Fuarı'na katılarak ilçenin üretim potansiyelini küresel vitrine taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bahçecilik ve süs bitkileri sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Almanya Essen Bahçecilik ve Süs Bitkileri Fuarı, bu yıl Kestel'in üretim gücüne ev sahipliği yaptı. 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen fuara, Kestel Belediyesi, Kestel Kaymakamlığı ve ilçede faaliyet gösteren süs bitkileri üreticileri katılım sağladı.

İklim değişikliği, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm temalarının ön plana çıktığı fuarda; bitkiler, üretim teknolojileri, çiçekçilik uygulamaları ve bahçe aksesuarları alanındaki en yeni ürün ve hizmetler sergilendi. Geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Essen Fuarı, sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir ticaret ve iş birliği platformu olma özelliği taşıyor.

KESTEL STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kestel Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla açılan Kestel standında; ilçenin süs bitkileri alanındaki üretim kapasitesi, emeği ve vizyonu uluslararası ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarda, Kestel'in ihracat potansiyelini artırmaya yönelik temaslar kurulurken, üreticilerin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak görüşmeler gerçekleştirildi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Essen Fuarı'nın ilçe ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, 'Essen Fuarı, süs bitkileri ve bahçecilik sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından biri. Kestel'imizin üretim gücünü ve vizyonunu böylesine prestijli bir platformda temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz yeni ihracat pazarlarına ulaşma imkânı buluyor, ilçemizin dış ticaret potansiyeli her geçen gün güçleniyor' dedi.

Kestel Belediyesi olarak üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Erol, 'Yerelden küresele uzanan bu yolculukta üreticilerimizin yanında olmaya, Kestel'in adını uluslararası arenada daha güçlü şekilde duyurmaya kararlıyız' ifadelerini kullandı.