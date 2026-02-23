Elazığ Valiliği, sosyal medya ve yerel basında paylaşılan beton mikseri görüntüleri üzerine yapılan inceleme sonucunda ilgili firmaya 839 bin 122 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ'da sosyal medya ve yerel basın hesaplarında yer alan beton mikseri görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan denetimler sonucunda, mikserin yollara beton dökmesine sebep olan firma hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (j) bendi uyarınca 839 bin 122 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Elazığ Valiliği ayrıca, söz konusu olumsuzluğun tekrarlanmaması için firmaya gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Benzer durumlarla ilgili takip ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceği vurgulanırken, çevre ve kamu düzeninin korunması konusunda gerekli önlemlerin devam edeceği ifade edildi.