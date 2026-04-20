İzmir Konak'ta iki katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı yoğun bir müdahale ile söndürüldü. Solunda sünger deposu, sağında ise mobilya mağazası bulunan binadaki alevler, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk bir binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 3 arazöz, 2 tonaj araç, 1 merdivenli araç, 1 AKS aracı ve 25 personel ile hızla olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yangına anında müdahale başlatıldı. Sokağın dar, yapıların ise bitişik nizamda olduğu mahallede ekipler müdahaleyi güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki binalara sıçrama riskine karşı adeta zamanla yarışıldı.

Özellikle yanan binanın solunda sünger deposu, sağında ise mobilya mağazasının bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri alevlerin bu hassas noktalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 25 dakika süren kritik müdahalenin ardından yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.