Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlere yönelik koruyucu tedbirleri devreye aldıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'nde gençlere seslendi.

"Terörsüz Türkiye" mesajı veren Erdoğan, "Terör baronları için yolun sonu göründü. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu belayı def edecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi https://t.co/zOn2xeNy9I— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2025

Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduklarını ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık" dedi.

Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.