TBMM eski başkanı Bülent Arınç ailesiyle birlikte 'Etik Değerler Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç ve çocukları Ayşenur Yeter ile Ahmet Mücahit Arınç tarafından kurulan Etik Değerler Vakfı'nı kurdu.

Vakfın kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara merkezli olarak faaliyet gösterecek olan vakıf, 500 bin TL başlangıç sermayesiyle kurulurken, Vakfın amacı, toplumun kültür, tarih, ekonomi, hukuk, çevre, bilim ve teknoloji gibi alanlarda bilgi üretimi ve işbirliğini teşvik etmek olarak belirlendi.