Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilk grup toplantısında Filistin'e destek vurgusu yaptı. 23 yıllık reformları ve muhalefete karşı tavrını vurgulayan Erdoğan, 'Sivil anayasa hedefimize ulaşacağız' dedi. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de sabır ve samimiyetle sürdüğünü kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, yeni döneme ilişkin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

'2025-2026 Dönemi Milletvekilleri Buluşması' adı altında gerçekleştirilen toplantıda dünya liderleriyle görüşmelerdek Gazze'deki soykırım ve İsrail'in artan saldırganlığı hep ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acıların bir an evvel dinmesinin en büyük arzuları olduğunu söyledi.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtilerin muhakkak olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Bugün Şarm El-Şeyh'te yapılan görüşmeler kritik önemdedir. İnşallah güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Biz bunun için çabalamaya devam edeceğiz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla ve asla yalnız bırakmayacağız' dedi.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE YOLSUZLUK TEPKİSİ

Ana muhalefetin içi boş tartışmalarla oyalamalarına izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti reformların partisidir. 23 yılda büyük reformları biz yaptık. Türkiye'ye son 23 yıldaki büyük dönüşümleri biz yaşattık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir' diyerek siyasette böyle bir ayrımı reddettiklerini söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ SABIR VE SAMİMİYETLE SÜRÜYOR

Yarım asırlık terör musibetinden Türkiye'yi kurtarmak amacıyla yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini, büyük bir sabır ve samimiyetle devam ettirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meclis'te kurulan komisyonumuz, maşallah, önemli işlere imza atıyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz, görev alanlarıyla ilgili sorumluluklarını titizlikle yerine getiriyor. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve temkinliyiz. Ama jeopolitik risklerin giderek yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin de farkındayız. Kendi insanımızla birlikte sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak amacındayız. İnşallah bunu başaracağız' diye konuştu.

'SİVİL ANAYASA EN BÜYÜK ÖZLEMİMİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartlar ne olursa olsun sivil anayasaya hedefinden kopmayacaklarının altını çizdi.

1982 Anayasası'nın miadını çoktan doldurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı menziline mevcut anayasa ile varamayız. Bu sorunu ne kadar erken çözersek ülkemize o kadar çok hizmet emiş oluruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri Buluşması toplantısı sonunda ise çeşitli partilerden AK Parti'ye katılan bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarına da rozetlerini takarak hayırlı olmasını diledi.