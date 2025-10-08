Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle anlamlı bir sanat projesine imza atıldı.

KONYA (İGFA) - Konya'ya davet edilen gönüllü grafiti sanatçılarının savaşın yıkıcılığını ve Gazze halkının direnişini anlatan eseri Konyalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla gönüllü grafiti sanatçıları yaptıkları eserle farkındalık oluşturdu.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarının ikinci yıl dönümünde savaşın yıkıcı gücünü sanat diliyle anlatmak için anlamlı bir sanat etkinliğine imza atıldı.

Kılıçarslan Meydanı, Atatürk Lisesi önünde oluşturulan çizim alanında grafiti sanatçıları ortaya koydukları eserlerle; savaşın yıkıcılığına, çocukların yaşadığı travmalara ve Filistin halkının direnişine dair güçlü görsel anlatımlar sundu. Renklerin diliyle acıyı, umudu ve dayanışmayı anlatan grafiti eseri; hem estetik hem de mesaj gücüyle dikkat çekti.

Konyalı vatandaşlar, grafiti çizimlerini ilgiyle takip ederek sanatçılara ve etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği duvar resimleri önünde fotoğraflar çekildi, sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Gönüllü olarak Konya'da sanatlarını icra eden grafiti sanatçıları da Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek zulmün sone ermesi temennisinde bulundu.