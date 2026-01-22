Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarına önem verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ayrıca Türkiye'nin İran'a yönelik dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların barışçıl yollarla çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının Türkiye'nin de menfaatine olduğunu dile getirdi.

