KKTC (İGFA) -Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki gönül birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Bakan Bolat, Kıbrıs Türk halkıyla olan bağları ekonomik ve ticari başarılarla daha da pekiştirmeyi öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti. Bolat, 'Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı ileriye taşıyacak adımları ele aldık' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin yalnızca resmi bir temas olmadığını vurgulayan Bolat, yapılan görüşmelerin ortak kader birliğinin ve kalkınma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu kaydederek, KKTC'nin refahı ve kalkınması için ortak projelerle her zaman iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.

LEFKOŞA'DA ESNAF ZİYARETİ

Bakan Bolat, KKTC programı kapsamında Lefkoşa'daki Girne Kapısı Tarihi Kapalı Çarşısı'nda esnafla da bir araya geldi. Çarşı kültürünü yaşatan esnafın ahilik geleneğinin ve dayanışma ruhunun taşıyıcısı olduğunu ifade eden Bolat, esnafın samimiyetinin Türkiye ile KKTC arasındaki tarihsel gönül bağlarının en güzel yansıması olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında Selimiye Camisi'ni de ziyaret eden Bakan Bolat, tarihi ve manevi atmosferde dualar ettiklerini belirterek, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin KKTC ile ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.