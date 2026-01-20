Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki bakanın Türkiye ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları değerlendirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.