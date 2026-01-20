TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden '20 Yanvar' şehitlerini andı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, 20 Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerin fedakarlığının, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, bu fedakarlığın hafızalardaki yerini ebediyen koruyacağını ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye'nin, kardeş Azerbaycan'la sevincinde ve kederinde daima 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla omuz omuza durmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, kardeşliği güçlendirme kararlılığının süreceğini kaydetti.