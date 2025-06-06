Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Kurban Bayramı’nı da kutladı.