ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve 'vergi kesintisi' tasarısını eleştiren Elon Musk'a sitemde bulundu. Musk'ın açıklamaları nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, "Halbuki ona çok yardım ettim" dedi. Musk ise X hesabında Trump'ın isminin Epstein dosyalarında geçtiğini iddia etti. Öte yandan ikili arasındaki gerilimin ardından Tesla hisseleri çakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Elon Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.



Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum" diye konuştu.

Trump, "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

"Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu" diyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

MUSK: İĞRENÇ BİR REZALET

Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım" ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti

TRUMP'TAN MUSK'A TEHDİT

ABD Başkanı Trump, bugünkü açıklamalarına X hesabından karşılık veren Elon Musk'a Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı

'EPSTEIN DOSYASINDA YER ALIYOR'

Elon Musk son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük istismar dosyası olan Epstein dosyasında da yer aldığını iddia etti.

"Gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” diyen Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.

Musk paylaşımında şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi:

Donald Trump, Epstein dosyalarındadır. Kamuya açıklanmamalarının gerçek nedeni budur. İyi günler, DJT! (Trump Medya ve Teknoloji Grubu)"

TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

İkili arasında yaşanan bu gerilimin ardından Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin hisseleri adeta çakıldı.

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 6 Haziran 2025 00.11 itibarıyla yüzde 14’ün üzerinde düşerek 284,70 dolara geriledi.