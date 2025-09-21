Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80 yıl önceki koşulları yansıtıyor ve asli görevlerini yerine getiremediğini öne sürerek, "Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisi, krizlerin çözümünü 5 ülkenin insafına bırakıyor. 12 yıl önce ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demiştik; bu tespitimiz defalarca doğrulandı. BM reformuna destek verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

140’tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılacağı genel kurulun, “Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası” temasıyla yapılacağını belirten Erdoğan, BM’nin mevcut yapısının insani krizleri çözmede yetersiz kaldığını vurguladı.

23 Eylül’de Genel Kurul’a hitap edeceğini açıklayan Erdoğan, “Gazze’deki insani felaketi gündeme getireceğim. Türkiye’nin bölgesel istikrar ve uluslararası barışa katkılarını, KKTC’deki kardeşlerimizin haklarını ve Selçuklu Kartalı’ndan ilham alan dış politikamızı anlatacağım” dedi.

FİLİSTİN VE SURİYE VURGUSU

Filistin’in BM’de devlet olarak tanınma sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mahmud Abbas ile Ankara’da görüştük. 140 ülke Filistin’i tanıyor, bu sayı artarsa tanınırlık hızlanır. Filistin’in yanındayız” dedi.

Suriye’nin 8 Aralık Devrimi’yle özgürlüğüne kavuşmasını sevindirici bulan Erdoğan, “Suriye’nin yeni yönetimi BM’de olacak. Onları Türkevi’nde ağırlayacağız. Suriye’yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için her imkânı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 25 Eylül’de Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini de anımsatarak, "Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi ve bölgesel meseleler ele alınacak. Trump’ın küresel barış vizyonunu destekliyoruz. Adil barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde kan ve gözyaşının dinmesi için çalışıyoruz” dedi. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer liderlerle görüşmeler planladığını, Türk-Amerikan toplumu ve iş çevreleriyle buluşacağını da sözlerine ekledi.

Toplantı sonrasında New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.