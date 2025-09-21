Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Z.A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle Z.A. İsimli kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce Atatürk Bulvarı Çoban Mevkii'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada kadın sürücü Z.A. yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Atatürk Bulvarı Çoban Mevkisinde Z.A. idaresindeki 68 AFA 687 plakalı otomobil ile 81 AEM 787 plakalı otomobil çarpıştı.

