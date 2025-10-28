Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in Ankara'ya gerçekleştireceği resmî ziyaretle ilgili detayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.

Duran paylaşımında, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmî ziyaret yapacağını belirtti.

Duran, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dâhil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörüldüğünü kaydetti.

