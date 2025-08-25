Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü kapsamındaki Bitlis Ahlat'taki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye'de son düzlükte olduklarını belirterek, önemli mesajlar verdi.BİTLİS (İGFA) - Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'ta düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik alanında vatandaşlara hitap etti.

Malazgirt Zaferi'nin tarihimizin en şanlı sayfalarından olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Hasımları rahatsız eden Terörsüz Türkiye hedefine ilerleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Safları daha da sıklaştıracaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimizi pekiştirip tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikler kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret edecek.

Saat 16.00'da ise Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısı gerçekleştirilecek.