Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda hız sınırını aştığını sosyal medyada paylaştığı videoyla fark ettiğini belirterek, otoyol jandarması tarafından kendisine 9 bin 267 TL ceza kesildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda direksiyon başına geçtiği sırada hız sınırını aştığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Uraloğlu, otoyolun son durumunu incelemek için araç kullandığı sırada çekilen ve “#TürkiyeHızlanıyor” etiketiyle paylaştığı videoda, hız göstergesinin 224-255 km/s aralığında olduğunu fark etti. Bu durum, otoyolda azami hız sınırının 140 km/s olduğu gerçeğiyle sosyal medyada tepki çekti.

Bakan Uraloğlu, tepkilerin ardından ikinci bir paylaşım yaparak, “Ankara-Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1959732021208748537

Otoyol jandarması tarafından kendisine kesilen 9 bin 267 TL’lik ceza tutanağını da paylaştı.