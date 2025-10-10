Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün infaz ve koruma memurlarına yönelik saldırısında yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini iletti. Tunç, personelin özverili görevine vurgu yaparak, sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarımıza yönelik yapılan menfur saldırı sonucu üç personelin yaralandığını duyurdu.

Yaralı personellere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Tunç, 'Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten personelimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi olay, bir mahkum, bıçakla saldırdığı 3 infaz koruma memuruna saldırması sonucu yaşanmıştı. Yaralı memurların ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildiği,diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.