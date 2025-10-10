Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin bürokratlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdemir, sürecin hukukun evrensel ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğini vurgularken, Bozbey, uygulamanın kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınan önceki dönem Belediye Başkanı Turgay Erdem ve dönemin bürokratlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ÖZDEMİR: 'YARGI SÜREÇLERİ SİYASALLAŞMAMALI'

Başkan Özdemir, kamu görevinde bulunan herkes şeffaf ve hesap verebilir olmalı gerektiğini belirterek, 'Ancak bu süreçler, adaletin ve hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yürütülmeli. Kaçma veya delil karartma şüphesi olmayan, çağrıldığında ifadeye gelmesi beklenen kişilerin sabah erken saatlerde gözaltına alınması, hukuki bir zorunluluktan ziyade farklı bir amaca hizmet ettiği yönünde ciddi kaygılar doğuruyor' dedi.

Son dönemde yargı süreçlerinin siyasallaştığına dair endişelerin pekiştiğini belirten Başkan Özdemir, 'Adalete, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine sonuna kadar inanıyoruz. Yargı mekanizmaları üzerinden yürütülen hiçbir baskı girişimi, halkın umudunu ve demokratik iradesini bastıramayacaktır. Nilüfer'in emeğe, adalete ve demokrasiye olan inancı dimdik ayakta kalacaktır' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

MUSTAFA BOZBEY: 'TOPLUMUN VİCDANI YARALANIYOR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem ve daha önce kendisiyle birlikte görev yapmış belediye bürokratlarının ifadeye çağrıldıklarından gidebilecek konumda olduklarının altını çizdi. Başkan Bozbey, 'Kaçma şüphesi bulunmayan, belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarının bu şekilde gözaltına alınması, toplumun vicdanını ve adalet duygusunu yaralamaktadır. Hukukun üstünlüğünü ve kamu vicdanını zedeleyen bu uygulamalara bir an önce son verilmelidir' dedi.

Hatırlanacağı gibi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem ve 20 şüpheli, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Aklama' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürüyor.