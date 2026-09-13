İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin başkanlığında ve ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çevre politikaları doğrultusunda ülkemizin başkanlığında ve ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi. COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte önemli kararların alınacağı toplantılar arasında yer alması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansın, uluslararası iş birliği ve çevre diplomasisi açısından da dikkat çekici olacağı ifade ediliyor.